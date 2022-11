ATP Finals, inaugurata Casa Tennis a Palazzo Madama. Lo Russo: "Tennisti nostri ambasciatori"

Alla cerimonia era presente anche l'assessore allo sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca: "Torino - ha dichiarato - si è candidata a capitale mondiale del tennis e ci siamo quasi. Grazie a questa esperienza di sarà l'occasione di crescere ancora". Dopo il taglio del nastro Ricca si è esibito in doppio con l'ex tennista Francesca Schiavone contro la collega Flavia Pennetta in coppia con il sindaco Lo Russo.

Inaugurato il Fan Village

Questa mattina è stato inaugurato anche il Fan Village, in piazzale Grande Torino, dalle 8 coppie di campioni del doppio che da domani si sfideranno al Pala Alpitour. Accanto a loro anche Nicola Pietrangeli: "In questo momento l'Italia è il numero uno del mondo di tennis per tutti i grandi tornei che ospita e qualsiasi partita delle Finals è una finale di grande torneo".