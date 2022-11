“Ind’o buccacc”, il gioco di Toradio che ogni settimana regala due buoni spesa da 100 euro

La stagione 2022/2023 di Wake Up, il programma radiofonico in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 condotto da Maurizio Cimmino, dà la possibilità agli ascoltatori di partecipare al gioco “Ind’o buccacc”.

“Ind’o buccacc” consiste nell’indovinare quanti legumi ci sono

all’interno del barattolo (buccacc: espressione dialettale del sud), con la possibilità di vincere 100 euro in buoni.

Il gioco ha avuto un’importante risposta da parte del pubblico, e

l’editore ha avviato una collaborazione con il Centro Commerciale Parco Dora per regalare 100 euro in buoni spesa ogni settimana a partire da lunedì 14 novembre.

TOradio è la radio della città e ha come mission quella di raccontare e intrattenere Torino attraverso il palinsesto, gli eventi e le iniziative anche di natura sociale.

“In un momento difficile come questo, poter dare la possibilità di

vincere 100 euro in buoni spesa ogni settimana attraverso un gioco come IND’O BUCCACC’ ci consente di essere più vicini ai nostri ascoltatori”, dichiara Maurizio Cimmino.

La collaborazione con il centro commerciale Parco Dora, già attiva da

questa estate, si consolida, tanto che si potrà partecipare al gioco

anche di durante il programma Stasera voglio fare una festa!, che dal 20 novembre all’11 dicembre andrà in onda live dagli spazi di via Livorno, dalle ore 18 alle 20. Sempre di gli ascoltatori potranno giocare a “Indovina la canzone” per portarsi a casa i buoni spesa ulteriori.

Per partecipare al gioco è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero della redazione TOradio 366 321 3822.

Puoi ascoltare Wake Up e Stasera voglio fare una festa! sulle frequenze 88.50 FM, DAB+, APP iOS e Android, toradio.it e partecipare così al gioco.

www.toradio.it