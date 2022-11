La movida torinese prova a riprendere il ritmo: "Operai al lavoro nell'ex Rotonda, Fluido e Chalet"

Ex Fluido e Chalet

A fare il punto sul progetto di recupero dei locali del parco la vice sindaca Michela Favaro , rispondendo ad un'interpellanza del vice capogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao . Attualmente, ha spiegato l'esponente della giunta, " sono in corso gli interventi edilizi propedeutici all'apertura dell'attività " all'ex Fluido e all'ex Chalet. Spazi che anche in questo caso ospiteranno pranzi e cene, oltre ad intrattenimento.

Per Cacao e Padiglione V progetto unitario

Una sorta diversa è invece quella dell'ex Cacao: la struttura è gravata da pesanti abusi edilizi, che devono essere demoliti. La discoteca poi è adiacente al Padiglione V, quindi qualsiasi progetto di riqualificazione è strettamente legato a quello dell'area di Torino Esposizioni. A chiarirlo anche la stessa Favaro che ha parlato " di progettazione unitaria ". Una delle ipotesi emersa negli scorsi mesi è di riconvertire il Padiglione V, ora usato per Natale in Giostra e per le elezioni, come parcheggio.

Lavori al via nel 2024

Firrao (Torino Bellissima): "Cacao già aperto per estate 2023"

“L’area del Parco del Valentino con i suoi locali - ha commentato Firrao - svolge una funzione fondamentale per la nostra città, in particolare per scaricare la pressione della mala movida di San Salvario". "Quello che auspichiamo è che la valutazione del progetto relativo al Padiglione 5, e alle aree di pertinenza del Cacao, venga fatta in tempi brevi e che non si bruci l’opportunità di restituire ai cittadini questi spazi già dalla prossima stagione estiva 2023" conclude il vicecapogruppo di Torino Bellissima.