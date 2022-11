Mamma Rai trascura il centro di produzione di Torino? L'appello dei lavoratori

Mamma Rai trascura la sede di Torino? E' questa la sensazione che hanno i lavoratori del Centro di Produzione della rete nazionale all'ombra (letteralmente) della Mole. E le rsu rivolgono un appello alle istituzioni per " denunciare la grave situazione in cui versa il CPTV (Centro Produzione Torino via Verdi ) del capoluogo piemontese ".

Vengono citati come esempio lo spostamento di programmi presso altre sedi, con l’utilizzo del personale di Torino in trasferta, che si traduce non solo in mancanza di commesse locali, ma in un aggravamento ingiustificato dei costi. Così come la "mancata sostituzione del personale che negli ultimi anni ha lasciato l’azienda, con conseguente perdita di professionalità e di forza lavoro della sede torinese".