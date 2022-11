"Come'eri vestita?": esposti gli indumenti indossati dalle vittime di violenza sessuale

Diciassette vestiti, ognuno accompagnato da una frase e da un fiore: sono gli abiti che indossavano altrettante donne vittime di violenza sessuale e che sono esposti in mostra nei locali della Città metropolitana di Torino in corso Inghilterra 7 fino al 24 novembre.

"La mostra ci avvicina alla data del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne" spiegano le consigliere metropolitane Valentina Cera e Rossana Schillaci che hanno raccolto l'invito di Amnesty international ed hanno deciso di ospitare la mostra “Com’eri vestita?”, dopo altre tappe in giro per l'Italia.