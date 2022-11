Borgo Filadelfia in preda ai divieti di sosta: quando il parcheggio fa rima con miraggio [FOTO]

A volte è solo una questione di tempo. Pure quando si rischia il tilt. E' quello che sta succedendo in questi giorni in borgo Filadelfia, la zona di Torino che si trova compresa tra il Palaolimpico (piazza d'Armi) e la ferrovia.



Sono giorni di grande vitalità e di presenze di pubblico, vista la seconda edizione delle Atp Finals, eppure proprio in questi giorni si sono moltiplicati i cartelli che impediscono il parcheggio. Da via Filadelfia a via Taggia, passando per via Montevideo e presto via Spano.



I motivi? Almeno due, a leggere i cartelli affissi sotto i divieti: lavori per il teleriscaldamento (in cui, in qualche caso, non compare nemmeno l'indicazione del termine presunto) e gli interventi per la sostituzione delle "vele" del vecchio Fila.



Tutti interventi necessari, in alcuni casi anche molto attesi. Ma la concomitanza con le Atp Finals che già in tempi "normali" avevano fatto aumentare l'affluenza di automobili, in questi giorni parcheggiare è diventato un'impresa. Tanto che alcune vetture hanno preso a sostare nel piazzale antistante lo stadio che fu del Grande Torino. "Sarebbe stato sufficiente attendere una settimana e far slittare i lavori - dicono i residenti - e magari alternare i due cantieri tra loro, così da non impedire la sosta su decine di isolati in contemporanea".