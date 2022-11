L'Ecomuseo della Circoscrizione 8 cambia look, ma non mancano le polemiche

C'è tempo fino a mercoledì 30 novembre per presentare i preventivi per il riallestimento del nuovo Ecomuseo della Circoscrizione 8 che sarà in corso Moncalieri 80, nella sede dell'ex Dazio.

Un'indagine di mercato avviata per muovere i primi passi sul nuovo look di un Ecomuseo. " Vorremmo acquisire nuovi plastici, libri, documentazione e attrezzature digitali per renderlo multimediale e interattivo, in linea con gli standard museali" spiegava in un'intervista il coordinatore Enrico Foietta.

L'Ecomuseo attuale si trova all'interno della sede della Circoscrizione 8, in corso Corsica 55. Nato nel 2004 su iniziativa del Comune come gli altri Ecomusei cittadini, ha una collezione limitata: al suo interno si trovano materiali acquisiti dall'Ecomuseo della Circoscrizione 8 (Borgo Po, San Salvario e Cavoretto) e di quello dell'ex 9 (Nizza Millefonti, Lingotto e Filadelfia). Per lo più si tratta di pannelli espositivi e documenti relativi proprio a quest'ultimo.

Il nuovo allestimento si estenderebbe su una superficie di circa 95 mq al pian terreno dell’immobile. Nella richiesta della Circoscrizione ci sono nuovi pannelli relativi ai quartieri della Circoscrizione 8, la collocazione di schermi con nuovi video relativi al territorio circoscrizionale, il restauro e la collocazione di alcuni modellini architettonici, faretti e materiali di illuminotecnica.

La questione Ecomuseo tuttavia è stata oggetto di alcune polemiche da parte della Minoranza, venuti alla luce durante l'ultima commissione. "Spostare il Museo secondo non è giusto - spiega il consigliere Alessandro Lupi (Lista Civica per la 8) -. prima di tutto perché la collezione è maggiormente riferita alla ex 9, con una parte legata allo stadio Filadelfia, a pochi passi dalla sede. Inoltre a suo tempo erano stati fatti investimenti importanti sui locali di corso Corsica, non capisco perché sia necessario spostarlo.

Infine - aggiunge Lupi - quello è l'ultimo piccolo presidio culturale, insieme alla biblioteca Bonhoeffer, da questa parte del quartiere, sarebbe bene mantenerlo, senza contare che in corso Moncalieri non si sa chi sarebbe a gestirlo".

E sull'indagine di mercato aggiunge: "Per carità nulla di male perché si tratta solo dell'allestimento, ma per quanto mi riguarda è irregolare perché non c'è ancora una decisione del Consiglio".