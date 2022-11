Le luci di Natale illuminano via Nizza

L'atmosfera natalizia si accende in via Nizza.

Le luminarie di Natale, acquistate grazie al progetto di cui è capofila l'associazione dei commercianti di via Madama Cristina, con i fondi della Circoscrizione 8, illuminano negozi e abitazioni.

In totale sono un'ottantina le luminarie a forma di stella cadente a luce led che creeranno l'atmosfera natalizia lungo le vie della Circoscrizione 8. Tutte le otto associazioni illumineranno le vie proprio per aiutare il commercio durante i mesi delle spese più importanti.

Via Nizza è la prima ma il prossimo 2 dicembre ci sarà la festa per l'accensione delle luci in via Madama Cristina.