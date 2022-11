Incidente sulla Torino-Pinerolo: auto distrutta e conducente in ospedale

Mattinata di disagi sul raccordo Torino-Pinerolo, in direzione del capoluogo piemontese. Tra Riva di Pinerolo e Piscina è infatti avvenuto un incidente autonomo, per cause da stabilire. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Pinerolo. Traffico rallentato.