Domani la Mole si fa arancione contro la violenza sulle donne. Nelle anagrafi e biblioteche 2.100 cartoline per aiutare le vittime di abusi

Duemila e cento cartoline distribuite nelle Circoscrizioni, biblioteche ed anagrafi di Torino riportanti sul retro gli indirizzi dei centri antiviolenza, accompagnati dal numero telefonico gratuito 1522 per denunciare abusi e stalking. È questa una delle iniziative messa in campo dal Comune in occasione del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. A presentare gli appuntamenti l'assessore alle Pari Opportunità Jacopo Rosatelli, durante una Commissione specifica.

Aumentano i femminicidi

"Sono certo - ha spiegato - che saranno momenti preziosi per favorire relazioni basate sul rispetto e non sulla prevaricazione o, peggio, sulla violenza". Secondo i dati del Viminale dell’agosto scorso, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2022 sono state uccise 125 donne, in aumento rispetto alle 108 dei 12 mesi precedenti.

Seminario "A scuola di prevenzione e rispetto"

Al centro delle celebrazioni del Comune il seminario ‘A scuola di prevenzione e rispetto. Percorsi e attività contro la violenza di genere nelle scuole di Torino’ che si terrà domani dalle ore 9 nell’aula Bobbio, Curia Maxima, via Corte d’Appello 16. Un’occasione di confronto per insegnanti, presidi, educatrici ed educatori oltre che associazioni che intervengono con percorsi formativi per riconoscere e superare situazioni di sessismo, prevaricazione o violenza di genere. Previsti interventi di studentesse e degli studenti delle classi 5B e 5C del Bodoni Paravia. Sempre in Curia Maxima sarà allestita la mostra di manifesti ‘Beequal’, realizzata dalle ragazze e dai ragazzi dell'Albe Steiner, che vuole denunciare gli stereotipi di genere.

La Mole si illumina di arancione