Moncalieri, ancora lavori (e disagi per gli automobilisti) sul ponte di via Martiri

Gli interventi di messa in sicurezza sembravano essersi conclusi ad inizio anno, invece nuovi lavori sono in programma sul ponte di via Martiri della Libertà a Moncalieri.

Opere strutturali necessarie per sicurezza

Si tratta di indagini strutturali per il secondo stralcio degli interventi di ripristino e consolidamento, il seguito dei lavori fatti fino a qualche mese fa.

Limitazioni al traffico dal 28 al 30 novembre

Il cronoprogramma prevede che domani, lunedì 28, e martedì 29 novembre dalle 9 alle 16 ci sarà il divieto di circolazione sulla corsia destra con direzione di marcia verso Torino, mentre nella giornata di mercoledì 30, nella stessa fascia oraria, il divieto di circolazione sarà sulla corsia destra con direzione Moncalieri.

In questo modo, la carreggiata resterà chiusa solo in parte, garantendo comunque il transito veicolare su entrambi i sensi di marcia. In ogni caso, l'invito è quello di percorrere il ponte gemello su Corso Trieste, per raggiungere Torino o il centro di Moncalieri. Dal 1° dicembre la circolazione dovrebbe tornare normale.