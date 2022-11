Il caro materiali non blocca il progetto della nuova elementare Rodari a Nichelino

Buone notizie per la costruzione della nuova scuola elementare Rodari di Nichelino. Il Comune aveva già deciso di intervenire all'inizio del mese scorso, con una delibera d'urgenza per non veder bloccato tutto, complice l'aumento delle materie prime generato dal boom dei costi energetici.

In arrivo ulteriori risorse

Ma adesso a rafforzare il progetto della nuova elementare Rodari arrivano anche ulteriori soldi del Pnrr. Sono in arrivo 29 milioni di euro in più destinati a coprire i problemi causati dal caro materiali: sono destinati a 17 Comuni e all'Unione montana del territorio metropolitano per i progetti dei Piani Urbani finanziati sulla missione 5 inclusione. A comunicarlo è stata proprio Città Metropolitana. Il vincolo è che i progetti siano messi a gara entro fine 2022.

900 mila euro per la Rodari

Tra i Comuni interessati c'è anche Nichelino, che riceverà 900 mila euro in più per la riqualificazione parco urbano inclusivo di Via XXV Aprile, con strutture ludico-educative per famiglie e la nuova elementare Rodari. Soldi che erano già stati comunque messi dal Comune e che ora potranno essere sbloccati per altri lavori. E che garantiranno la partenza del bando di gara.