Classifica dei licei, storico sorpasso tra i classici: il D'Azeglio supera il Cavour

Buono il risultato dello Spinelli, che sale in vetta per i licei Scientifici delle scienze applicate e per i linguistici. Si conferma anche quest'anno la solida efficacia delle scuole non metropolitane vicino a Torino, con il Baldessano-Roccati di Carmagnola primo fra i classici e il Blaise Pascal di Giaveno primo fra gli scientifici. Fra gli istituti tecnici sono soprattutto Edoardo Agnelli di Torino (79%), paritario, e il Moro di Rivarolo (69%) ad avere i più alti tassi di occupazione dei loro diplomati a due anni dall'esame di Stato.