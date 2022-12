Ivrea, con la demolizione dell'ex Cena primo passo verso la nascita del nuovo polo culturale

L'Amministrazione comunale di Ivrea ha approvato il progetto di demolizione dell'ex Istituto Cena che si trova nel cortile dell'area del Museo Garda e della Biblioteca Civica. I costi saranno interamente coperti dalla Fondazione Guelpa.



Si tratta del primo importante passo del percorso per la realizzazione del nuovo Polo Culturale. L'immobile, inutilizzato da anni, è in stato di abbandono e versa in pessime condizioni. Nelle prossime settimane prenderanno avvio le operazioni di sgombero dei locali e successivamente di bonifica dell'amianto. A conclusione di tali lavori, si procederà con le attività di demolizione, svolte prevalentemente con mezzi meccanici.

Le esecuzioni a mano interesseranno le parti più delicate, ad iniziare dai punti di contatto con i locali della Biblioteca e del Museo. Verrà anche demolita l'imponente struttura a scarpa in cemento armato che si affaccia su piazza Fillak, frutto di un intervento di consolidamento degli anni '80.

Questo intervento consentirà la riorganizzazione dello spazio che si verrà a creare, una volta ultimati i lavori, con un ampliamento dell'area a parcheggio e a verde.