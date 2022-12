Manutenzione strade: lastroni dissestati e segnaletica danneggiata in via Accademia Albertina

Strade dissestate che continuano a destare disagio e rabbia tra i cittadini. Questa volta a essere sotto attacco sono i lastroni, instabili e sconnessi, di Via Accademia Albertina, angolo via Po, proprio in corrispondenza dell’attraversamento pedonale, dove anche la segnaletica stradale risulta danneggiate e deteriorata.

A segnalarlo ai consiglieri di Torino Bellissima, Tommaso Battaglini e Filiberto Capetti sono stati gli stessi cittadini. “La situazione oltre a creare evidenti problemi per l’attraversamento pedonale crea problemi anche alla circolazione stradale durante la giornate di pioggia quando in corrispondenza delle lastre di pietra sconnesse si creano allagamenti” scrivono un una mozione che è stata approvata all’unanimità dal Consiglio della Circoscrizione 1.

Nella stessa mozione, il gruppo consigliare chiede agli Amministratori della stessa 1 di “attivarsi per una tempestiva risoluzione della situazione interessando gli uffici e settori competenti”.