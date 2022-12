Manutenzione straordinaria della metro: sabato notte e domenica mattina servizio sostitutivo coi bus

Per consentire un intervento di manutenzione straordinaria non rinviabile, sabato il servizio sulla metropolitana terminerà alle 22: le ultime partenze dai capilinea di Fermi e Bengasi sono previsti alle 21.30. Il passaggio dei convogli riprenderà domenica al termine della manutenzione.

Metro 1 riattiva dalle 12.30

I lavori si svolgeranno nelle ore notturne per ridurre al minimo i disagi. In via cautelativa, vista la necessità di un collaudo degli interventi realizzati, il ritorno dei treni sulla linea è stato previsto entro le ore 12.30. Si lavorerà per rendere possibile il normale esercizio sin dalla mattinata.

In servizio bus

Nel periodo indicato, su tutta la linea sarà operativo un servizio sostitutivo bus (denominato M1S) che inizierà la sera del sabato, dalle ore 22 sino all' 1, e riprenderà domenica alle ore 5.30. Dalle 8 vi sarà una intensificazione ed è previsto un mezzo ogni 10 minuti: saranno utilizzati bus lunghi snodati. La Centrale Operativa interverrà, se necessario, con l’inserimento di mezzi aggiuntivi rispetto alla programmazione.