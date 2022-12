Studenti in strada per manifestare contro la guerra e contro il carovita: "Uniti, siamo invincibili" [FOTO]

La guerra, ma anche il carovita. Sono tanti e uniti tra loro da un sottile filo rosso i temi contro i quali gli studenti hanno voluto manifestare questa mattina, dando vita al corteo che si è dipanato nelle vie del centro di Torino.



Partiti intorno alle 11 dalla zona di Porta Nuova, i ragazzi - insieme ai sindacati di base - si sono mossi tra slogan, bandiere e striscioni nelle vie del centro. Qualche disagio per il traffico, nelle strade interessate dalla manifestazione.



Ma il mondo della scuola ha caratterizzato anche un'altra protesta nel corso della mattina: un presidio di educatrici è stato organizzato davanti al Comune di Torino. La richiesta è quella di nuove assunzioni e di una maggiore attenzione per il settore. Le maestre lamentano mesi di contrattazione che non hanno portato a risultati concreti, mentre sarebbero in aumento le ore di servizio. La richiesta è di nuovi ingressi in organico per garantire la qualità del servizio.