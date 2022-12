Natale sostenibile all'8 Gallery: l'albero con le palline sarà illuminato dalle pedalate dei clienti

L’albero di Natale dell'8 Gallery, centro commerciale del Lingotto quest’anno sarà alimentato a pedali. I visitatori intenti a fare shopping potranno infatti accendere le luci pedalando su una delle sei biciclette collegate. L’idea è quella di educare e sensibilizzare, facendo capire quanto costi l’energia. “La valenza di questo progetto è soprattutto culturale, fa capire che l'energia costa fatica, anche fisica” ha dichiarato Sergio Capelli, amministratore di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta.

I giovani giocatori di basket della città pedaleranno per illuminare l’albero e finanziare un campo in Brasile

Il progetto, sostenuto da Enel, prevede “luminarie non illuminate per ridurre i consumi energetici”, come le ha descritte Fabrizio Cardamone, il direttore del Centro Commerciale. Ci saranno decorazioni, addobbi e un piccolo villaggio di Babbo Natale, ma l’unica fonte di luce sarà quella prodotta dalle biciclette.

Inoltre, ogni giorno dalle 17, a provvedere all’accensione delle luci saranno le squadre di basket giovanili di Torino, in collaborazione con la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro). Lo scopo è quello di convertire l’energia in un contributo economico che servirà alla sistemazione di un campo da basket a Corumbà, in Brasile, in un oratorio che ospita bambini in situazione di povertà. La squadra che avrà provveduto a fornire più energia avrà il campo intitolato a suo nome.

