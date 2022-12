BookLab: incontro con il Premio Strega Europeo Megan Nolan

È "Atti di sottomissione" di Megan Nolan, pubblicato da NN editore, il libro protagonista del terzo incontro di BookLab. La rassegna, arrivata quest’anno alla seconda edizione, è dedicata ai libri del Premio Strega Europeo 2022 ed è organizzata dall’APS Dynamis - Il luogo del pensiero sotto il patrocinio di Fondazione Bellonci e in collaborazione con Biblioteche civiche torinesi e Polo Culturale Lombroso16.

L’incontro, in programma giovedì 15 dicembre 2022 alle 19 nella sala Molinari della Biblioteca civica Natalia Ginzburg di Torino, è patrocinato dall’Ambasciata d’Irlanda. Intervengono Eugenia Dubini, publisher di NN editore, e Andreea Simionel, scrittrice.

Pubblicato in Italia nel 2021, Atti di sottomissione è ambientato a Dublino e racconta una storia di anti-amore interrogandosi su cosa significa vivere in funzione del desiderio altrui, della volontà di essere amate a tutti i costi, rinunciando a ogni filtro che non sia lo sguardo dell’altro. Attraverso un serrato monologo interiore, il romanzo parla della seduzione del nulla, che può piegare il senso stesso dell’amore rovesciando certezze, moralismi e cliché: un’estenuante battaglia interiore per la conquista delle proprie emozioni. L’autrice Megan Nolan, classe 1990, è nata in Irlanda e oggi vive a Londra.

Dopo la serata del 15 dicembre, la rassegna BookLab riprenderà il 16 febbraio 2023 alle 19 con l’incontro dedicato a Un amore di Sara Mesa. Ad anticipare l’evento ci saranno, come di consueto, i due appuntamenti di BookLab OFF dedicati alla lettura e al commento del libro, il 19 gennaio e il 2 febbraio alle 18.

La partecipazione a tutti gli incontri è gratuita.