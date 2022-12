Mai così pochi stranieri in provincia di Torino (e non è un bene). Nel 2022 15mila migranti oltreconfine illegalmente

Gli stranieri arrivano a Torino e provincia, ma proseguono verso i Paesi stranieri per raggiungere i parenti, soprattutto perché il nostro territorio non è in grado di offrire una prospettiva. È questo il quadro che emerge dall'Osservatorio Interistituzionale sugli stranieri in provincia di Torino, presentato queste mattina al Campus Einaudi.