Settimo Torinese, il campione di casa sale sul gradino più alto del podio per gli Assoluti di Judo

A Settimo Torinese in occasione dei Campionati Assoluti di Judo il settimese Edoardo Mella nato e cresciuto con la società Akiyama di Settimo Torinese, ed attualmente in forza al Centro Sportivo Olimpico dell' Esercito Italiano, si è laureato campione assoluto nella categoria dei -73kg.



Unico piemontese a salire sul gradino più alto del podio, Mella, classe 2000, si è sbarazzato di tutti i concorrenti vincendo prima del limite. In finale ha avuto la meglio sul finanziere Gabriele Sulli, al termine di una finale infuocata che ha letteralmente elettrizzato il palazzetto colmo all'inverosimile.



Mella è compagno di allenamento di Fabio Basile e di Manuel Lombardo entrambi in corsa verso Parigi 2024 ma con questo ottimo risultato Mella lascia aperto uno spiraglio verso la Torre Eiffel.