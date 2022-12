Il 3 si allunga in collina e nel 2024 torna a fare capolinea in piazza Hermada

Il 3 potrebbe tornare a fare capolinea in piazza Hermada, tra Borgo Po e Madonna del Pilone. Il condizionale è d'obbligo, ma Gtt e il Comune di Torino stanno lavorando per riportare il tram ai piedi della collina. La notizia è emersa questa mattina in commissione Trasporti, dove è stata discussa la mozione del consigliere di Fratelli d’Italia Enzo Liardo sul possibile del ripristino del collegamento di trasporto pubblico.

Ipotesi capolinea Toselli

Da oltre cinque anni infatti il 3 non arriva più in piazza Hermada, ma dopo la partenza dalle Vallette passa davanti al Gradenigo fa capolinea in corso Tortona angolo corso Belgio. Durante l'amministrazione Appendino, come hanno ricordato gli uffici, era stato presentato un progetto che prevedeva di nuovo il passaggio del tram sul ponte di corso Regina, poi su tutta la lunghezza di corso Gabetti per andare infine a girare in piazza Toselli, dove sarebbero state posate quindi delle traversine.

Progetto non fattibile

Gli uffici di Gtt hanno effettuato un sopralluogo, a fine agosto, nell'area al confine tra le Circoscrizioni 7 e 8 "per verificare lo stato delle infrastrutture presenti, dai binari ai collegamenti". Dopo le verifiche effettuate però è emerso come "questo progetto con anello in estensione non è fattibile". Tradotto non ci sarebbe lo spazio necessario per permettere al tram monodirezionale di girare.

14 nuovi tram

"La linea 3 - hanno spiegato gli uffici comunali, leggendo la risposta di Gtt - dovrà essere ripristinata e sarà legata al progetto della linea 4". Dato che il Gruppo al momento ha diversi tram bidirezionali, tutti in servizio però sulla tratta da Mirafiori a Falchera, è stato "chiesto ed ottenuto un finanziamento al Ministero dei Trasporti per nuovi 14 mezzi (che rientrano nei 70 Hitachi Rail ndr)". Questi ultimi verranno messi sulla linea 4, mentre i bidirezionali spostati sulla 3.

Linea 3 in piazza Hermada nel 2024