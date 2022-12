Si riaccendono le luci del Tio Pepe: taglio del nastro per il nuovo locale di corso Spezia [FOTO]

Ci sono volute alcune settimane di lavori (e di pazienza), ma dove per decenni c'è stato Tio Pepe - lo storico locale bar ristorante - adesso c'è una nuova attività commerciale, che prosegue il cammino nella continuità (a cominciare dal nome, "Gran bar Tio Pepe dal 1969"), ma anche proponendo alcune novità.

Nella serata di ieri si è tenuta l'inaugurazione del locale, rinnovato negli spazi e negli arredi. Al timone, la famiglia Spanò, già attiva nel settore del commercio di vicinato e con un'attività proprio nella stessa zona, il caffè Ventimiglia.



"Abbiamo aperto già da martedì, ma abbiamo voluto assestarci e limare gli ultimi particolari e al secondo giorno di apertura abbiamo fatto l'inaugurazione - racconta Antonio Spanò, titolare dell'attività -. C'è stata tanta gente: è andata bene fin da quando abbiamo aperto. C'è molto interesse sulla catena self service, per le pause pranzo. E proseguiamo con i due locali, visto che abbiamo due affacci diversi e due tipologie di frequentazione diverse".



Nel rinnovamento del locale ci sono elementi che sono rimasti intatti, oltre al recupero del nome, compreso un vecchio telefono. "Abbiamo voluto lasciare una parete originale e abbiamo appeso il telefono a gettoni che abbiamo ritrovato facendo i lavori. E poi, visto che Tio Pepe è il nome di uno cherry, ne abbiamo recuperate anche alcune bottiglie".





[Il vecchio telefono a gettoni recuperato dalla nuova gestione]



Una scelta commerciale, quella della famiglia Spanò, ma anche una scelta di cuore. "E' la mia zona, sono nato e cresciuto qui e i miei genitori lavoravano qui. Siamo proprio di casa e abbiamo mantenuto le radici in questo quartiere. Questo bar lo frequentavo da ragazzino: è stata anche una scelta di affetto e di legami che si tramandano negli anni. Dopo le difficoltà della pandemia abbiamo voluto cercare di rilanciare questo negozio e adesso vogliamo essere una presenza di riferimento: siamo aperti dalle 6 del mattino alle 20 di sera, abbiamo voluto recuperare un'identità precisa e definita di caffetteria, ma con attenzione al cibo e al pranzo, potendo contare su uno chef di grande esperienza".