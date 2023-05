La pioggia causa un doppio incidente sulla tangenziale, a Stupinigi e all'altezza di corso Francia

Doppio incidente sulla tangenziale di Torino nelle prime ore della mattina di oggi, sabato 13 maggio.

Auto contro New Jersey in corso Francia

La pioggia e l'asfalto viscido la causa del doppio sinistro, che per fortuna non ha causato gravi conseguenze. Il primo episodio è avvenuto attorno alle ore 6 all'altezza di corso Francia, in direzione Milano. La perdita di controllo del mezzo ha portato il guidatore a sbattere contro il New Jersey, ma senza conseguenze per chi era al volante.

Un ferito dopo sinistro a Stupinigi

Il secondo incidente è avvenuto poco più tardi all'altezza di Stupinigi, nel comune di Nichelino: anche in questo caso si è trattato della perdita di controllo dell'auto: il conducente è finito in codice giallo all'ospedale San Luigi di Orbassano.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale. Pochi i disagi alla circolazione, visto lo scarso traffico delle prime ore del sabato mattina.