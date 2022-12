A Torino la neve ghiacciata manda in tilt bus e tram: "40 minuti di attesa per il 4"

Nonostante le strade siano ormai pulite, si registrano disagi per chi usa i mezzi pubblici per spostarsi a Torino. Questa mattina il 61 delle 8.45, che collega San Mauro a Torino Porta Nuova, era strapieno di pendolari e studenti. Segno evidente che nella mezz'ora precedente non erano passati pullman.

40 minuti per il 4

A denunciare anche lunghi tempi di attesa è il consigliere del Pd Vincenzo Camarda, che da Mirafiori deve raggiungere il centro del capoluogo piemontese. "Mi si consenta, - scrive su Facebook, postando una foto delle traversine innevati- ma 40 minuti per un tram 4 non si può proprio vedere". "È il day after - continua - che mi rattrista di più. Oggi penso che il disservizio sia stato grande".

L'avviso di Gtt

Nella serata di ieri Gtt aveva già emanato una nota stampa in cui si invitava a evitare gli spostamenti: "Per agevolare le operazioni di sgombero neve e pulizia delle strade, nonché la viabilità, si invita la cittadinanza a limitare per quanto possibile gli spostamenti. Si invitano inoltre i proprietari e gli amministratori a prevenire la creazione di ghiaccio tramite idoneo spargimento di sale per tutta la lunghezza dei marciapiedi lungo i loro stabili, e ad assicurare lo sgombero della neve negli stessi tratti".

L'azienda annunciava inoltre di aver attivato 12 squadre di spalatori per provvedere allo spargimento di sale e alla pulizia delle fermate, ma che soprattutto nelle zone collinari si sarebbero potute verificare variazioni di percorso (per info: https://www.gtt.to).

Taxi in servizio