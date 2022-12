Non ce l'ha fatta la pensionata 79enne rimasta ferita lo scorso 7 dicembre a seguito di una caduta dalle scale interne del municipio di Valprato Soana, in provincia di Torino.

La donna, dopo una settimana di ricovero, è morta al Cto.

Secondo i primi accertamenti sarebbe stata colta da un malore prima di cadere dalle scale. Tuttavia non è escluso che la procura possa disporre un'autopsia per fare luce sulle cause dell'incidente.