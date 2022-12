Crollo gru in via Genova, per gli inquirenti fu effetto di un 'tiro obliquo'

E' un effetto noto come 'tiro obliquo' alla base dell'incidente avvenuto in via Genova, il 18 dicembre dello scorso anno, quando il crollo di una gru provocò la morte di tre operai.

Questa, per adesso, l'opinione degli inquirenti della procura di Torino, alla luce dell'esito delle tre consulenze tecniche, depositata nei giorni scorsi. In via Genova erano all'opera una gru e una autogru, collegate insieme, ma le articolazioni delle due strutture, con ogni probabilità, erano posizionate in modo imperfetto una in relazione all'altra: questo dovrebbe avere determinato il 'tiro obliquo' e, quindi, il crollo.

I magistrati della procura di Torino intendono ora fare identificare dalla polizia giudiziaria alcune persone, un atto che in genere rappresenta il preludio alle iscrizioni nel registro degli indagati. La mattina dell'incidente si stava ultimando l'assemblaggio della gru e, in particolare, il montaggio della parte più esterna della 'freccia' (la parte verticale della struttura), che quale era agganciata al 'braccio dell'autogru'.

E' possibile che l'ancoraggio sia stato eseguito in modo tale da determinare, a causa della posizione di 'braccio' e 'freccia', un tiro obliquo nel corso di uno spostamento (subito prima dell'incidente le due strutture erano rivolte verso sud, dal lato opposto in cui, dopo una rotazione di entrambe, è poi caduta la gru). Le tre consulenze tecniche disposte dalla procura hanno escluso un malfunzionamento della gru e dell'autogru. E' stata anche scartata l'ipotesi che il crollo sia stato dovuto a un cedimento del marciapiede o del manto stradale.

Lunedì prossimo, intanto, sarà scoperta una targa in memoria dei tre operai morti, nel primo anniversario della tragedia.