Strade pulite, ma incubo ghiaccio sui marciapiedi di Moncalieri e Nichelino [FOTO]

Dopo la neve di ieri è stato un risveglio con l'incubo ghiaccio per residenti e automobilisti di Moncalieri e Nichelino. Le strade, nel complesso, sono state pulite bene e la circolazione è regolare e adesso accompagnata anche da un tiepido sole, ma vi sono anche situazioni di criticità.

Criticità in via De Filippo e nella stradine di Moncalieri

In via Eduardo De Filippo, in zona Fonderie Limone, le strade presentano ancora una patina di neve che certo non avrebbe fatto ridere neppure il grande commediografo napoletano a cui è intitolata la strada a Moncalieri. Lungo corso Trieste e in via Pastrengo ci si muove senza problemi con le auto, il ponte dei Templari è stato pulito a dovere, ma se ci si sposta nelle vie laterali la situazione cambia e, soprattutto, sono numerosi i marciapiedi ancora invasi dalla neve. Che in molti casi è diventata ghiaccio, una trappola pericolosa soprattutto per gli anziani o chi ha problemi di deambulazione.

A Nichelino la neve domina in piazza Di Vittorio

Se ci si sposta nella vicina Nichelino, invece, lungo via XXV Aprile la circolazione è scorrevole ed anche i marciapiedi risultano puliti, almeno quelli nelle vicinanze delle scuole (ad esempio prima e dopo l'elementare Rodari), ma se ci si addentra nelle stradine laterali la storia cambia. E i marciapiedi sono ancora pieni di neve e ghiaccio. Con il rischio che, senza un vero aumento delle temperature, il pericolo di scivolare o farsi male possa continuare anche nei prossimi giorni.

In via Torino le cose sono un pò migliori, ma in piazza Di Vittorio, di fronte al Municipio, il grande albero di Natale è circondato dalla neve e i pedoni devono prestare attenzione, se non vogliono rischiare di scivolare e finire lunghi e distesi a terra. Insomma, anche se l'ondata di maltempo è passata l'allerta resta alta e occorre essere prudenti nel percorrere i marciapiedi. In modo particolare nella zona di via Dei Cacciatori, malgrado i tanti supermercati presenti e il luna park natalizio.

Anche perché di mezzi spazzaneve e spargisale se ne sono visti pochi, almeno questa mattina. E le borgate più periferiche di Moncalieri vedono alcune case praticamente circondate dalla neve quasi si fosse in alta montagna.