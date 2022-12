I tifosi del Toro omaggiano Mihajlovic: "Un guerriero non muore mai. Ciao Sinisa"

Nel giorno della camera ardente a Roma, che ha visto un pellegrinaggio lunghissimo di tifosi, dirigenti e autorità, anche Torino ha ricordato Sinisa Mihajlovic.

Il saluto e lo striscione dei tifosi granata

I tifosi granata hanno esposto un grosso striscione all'esterno delo stadio Olimpico, che per un anno e mezzo ha ospitato le avventure del tecnico serbo alla guida del Toro.

'Un guerriero non muore mai. Ciao Sinisa' era scritto su uno striscione per ricordare l'allenatore serbo, prematuramente scomparso venerdì a 53 anni, vinto dalla leucemia dopo una battaglia durata quasi tre anno e mezzo.

Domani i funerali a Roma

Domani, 19 dicembre, sono in programma i funerali, per l'ultimo saluto a Mihajlovic, di sicuro tra coloro che lo piangono ci sono anche i tifosi granata che, malgrado risultati sportivi non certo indimenticabili, hanno apprezzato il coraggio dell'uomo e il suo averci sempre messo la faccia, senza mai nascondersi. Un coraggio che ha dimostrato sempre durante la malattia, facendolo diventare un simbolo per tutti coloro che lottano contro il cancro.