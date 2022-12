Moncalieri porta il diritto del lavoro a scuola: "Basta sfruttamento dei più giovani"

"Gli studenti si stanno formando e si preparano all'esame di maturità ma presto si avvierà il loro percorso di inserimento nel "mercato" del lavoro ed è allora fondamentale parlare loro anche di "diritto del lavoro", dal diritto a un’equa retribuzione alla parità uomo-donna, dal benessere nei luoghi di lavoro al diritto di sciopero e alla libertà sindacale", ha spiegato l'assessore Guida. "La narrazione pubblica sempre più spesso mostra i diritti come "privilegi" (la mutua, gli infortuni, le ferie), la retorica degli "imprenditori di se stessi" crea le false partite iva, i contratti part-time nascondono full-time pagati in nero e senza diritti, si fanno stage che non lo sono, oltre a contratti volutamente precari e con stipendi bassi. Sono storie quotidiane, che la mia generazione e quelle successive vivono e conoscono purtroppo molto bene".

"La necessità di sapersi difendere e tutelare i diritti"

L'assessore all'Istruzione ha poi aggiunto, rivolgendosi direttamente a giovani e studenti: "Conoscere i propri diritti, farlo a partire dalla scuola, lottare insieme per difenderli e per conquistarli diventa un obiettivo. Perché il mondo del lavoro è cambiato e continua a cambiare, le forme di tutela dei lavoratori devono aggiornarsi alle nuove condizioni ma assolutamente non ridursi come purtroppo spesso accade".

Il progetto avviato a Moncalieri intende proprio mettere a confronto il mondo del lavoro di ieri e quello di adesso, con testimoni ed esperti, da sindacalisti a giovani lavoratori, con attività e laboratori per accrescere la consapevolezza dei futuri lavoratori. Iniziando a conoscere i diritti oggi per poterli poi difendere domani.