Riparato l'impianto di riscaldamento del Liceo Monti di Chieri

Interventi in corso sull’impianto di riscaldamento del Liceo Monti di Chieri

Si è concluso ieri l’intervento per riparare l’impianto di riscaldamento del Liceo Augusto Monti di Chieri. Getec, la ditta di gestione calore incaricata dalla Città metropolitana di Torino, ha completato la riparazione della batteria di riscaldamento dell'aria che fa parte della macchina termoventilante a servizio della palazzina B (con funzione di integrazione del sistema di riscaldamento a radiatori) e ha riavviato l’impianto, che è rimasto acceso tutta la notte per assicurare il raggiungimento delle temperature necessarie.

Stamattina sono sul posto i tecnici di Getec e di Città metropolitana per verificare che tutto proceda bene.

A fine stagione sarà sostituita la macchina termoventilante della palazzina B, perché in ogni caso risulta datata. Inoltre, spiega la consigliera metropolitana Caterina Greco, delegata a bilancio, istruzione, sistema educativo e rete scolastica, “a partire dal prossimo mese di gennaio si valuteranno eventuali ulteriori interventi strutturali sull'impianto, nell'ambito di una più generale ricognizione volta a individuare situazioni particolarmente problematiche, causate dalla vetusta di molti impianti, e a proporre un conseguente piano di investimenti finalizzato alla sostituzione di quelli più obsoleti”.