CSI Piemonte approva il piano 2023

L’Assemblea del CSI Piemonte, presieduta dall’Assessore all’Innovazione della Regione Piemonte Matteo Marnati, oggi 21 dicembre 2022 ha deliberato l’approvazione del Piano di Attività 2023, lo strumento di programmazione che guiderà l’azione del Consorzio il prossimo anno, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2022- 2024. Nel Piano è centrale il supporto che il CSI potrà fornire per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione nel suo ruolo di hub dell’innovazione e cloud and security company, attraverso molteplici progettualità.

Fra queste: la diffusione e l’evoluzione della piattaforma cloud per l’adeguamento ai requisiti nazionali relativi alla sicurezza, anche in ottica di gestione dei dati critici; il potenziamento delle azioni per la cybersecurity, sia dal punto di vista delle dotazioni tecnologiche, fisiche e applicative sia dal punto di vista dell’aumento della consapevolezza e delle competenze sul tema.

Sul fronte del PNRR, il Consorzio continuerà nell’azione di accompagnamento degli Enti locali nell’accesso ai fondi, in collaborazione con la Fondazione Piemonte Innova, nell’ambito del programma di trasformazione digitale regionale “Piemonte Digitale 2030”.

Si procederà con l’evoluzione dei servizi della sanità digitale e welfare; saranno potenziate le azioni mirate all’adozione dell’open source; cittadini e imprese saranno centrali nella progettazione dei servizi digitali con Città Facile. Si sperimenteranno progetti in ambiti fortemente innovativi, come lo sportello contro il cyberbullismo nel metaverso e si avvieranno i nuovi European Digital Innovation Hub, a fianco all’ormai consolidata esperienza di CTE Next. Nel 2023, inoltre, proseguirà il percorso orientato all’efficienza interna e all’ottimizzazione dei processi produttivi, così come la people strategy improntata allo sviluppo organizzativo nonché a quello delle competenze.

“Esprimo anche a nome del Consiglio di Amministrazione che presiedo, soddisfazione e apprezzamento per il Piano di Attività 2023 che l’Assemblea ha approvato oggi - ha sottolineato Letizia Maria Ferraris, Presidente CSI Piemonte - in cui sono tracciate le direttrici di sviluppo del CSI per il prossimo anno. Il Consorzio nel suo ruolo di hub dell’innovazione attua un costante bilanciamento tra le componenti tecnologiche, infrastrutturali e strumentali e in questo modo prosegue anche nella sua missione di supportare gli enti nel percorso di trasformazione digitale, senza perdere di vista la centralità della persona”.

“Il CSI, alla luce dei servizi innovativi e altamente qualificanti che oggi è in grado di offrire - ha affermato Pietro Pacini, Direttore Generale CSI Piemonte - rappresenta una realtà fortemente attrattiva anche a livello nazionale, come peraltro dimostra l’incremento, registratosi negli ultimi anni, del numero di Enti consorziati, anche con sede al di fuori del Piemonte. Inoltre, per il secondo anno consecutivo il Consorzio è entrato nella classifica dell’Italy’s Best Employers 2023, confermandosi tra le prime 400 aziende italiane con oltre 250 dipendenti premiate dai propri dipendenti come migliori datori di lavoro. Un fatto davvero significativo che mi riempie di orgoglio, a conferma di un percorso straordinario che stiamo portando avanti con risultati davvero significativi”.

Per Matteo Marnati, Assessore all’Innovazione e servizi digitali per cittadini e imprese Regione Piemonte “Stiamo vivendo un momento epocale di trasformazione digitale e in questo panorama il CSI sta giocando un ruolo cruciale. Grazie alle sue competenze si conferma infatti ancora una volta come una vera e propria eccellenza nel panorama non solo regionale ma, grazie all’acquisizione di nuovi e importanti soci, anche in quello nazionale. Ora, tutti insieme, vogliamo lavorare per fare in modo che il nostro consorzio possa diventare un punto di riferimento europeo. Con CSI abbiamo avviato una grande sfida: l’ingresso nel metaverso. Nei prossimi mesi partirà la sperimentazione, in collaborazione con CSI e Ordine degli psicologi, di uno sportello virtuale per il contrasto al cyberbullismo e in futuro pensiamo di sviluppare anche servizi per i cittadini. Tra le nuove sfide sulle quali ci concentreremo per il prossimo anno, oltre all’hub dell’innovazione, anche lavorare per creare progetti in tema di sovranità digitale, tema cruciale e strategico non solo per il Piemonte. Fondamentale poi creare servizi smart per cittadini e imprese".