In auto con 300mila euro di cocaina al posto della ruota di scorta: arrestato un uomo al casello di Ivrea

Un uomo trovato con oltre un chilo di droga con sé è stato arrestato dagli agenti della Polizia stradale. Il controllo è scattato nella zona dell'Eporediese: gli uomini delle forze dell'ordine hanno notato una vettura allo svincolo di Biandrate, ancora in provincia di Novara. Si trattava di una Citroen C3, di colore scuro: alla vista degli agenti, il conducente ha cambiato direzione in maniera evidente, imboccando la bretella in direzione Ivrea.

Un comportamento troppo insolito per non destare qualche sospetto. I poliziotti lo hanno così seguito e lo hanno fermato al casello di Ivrea. Dal controllo l'uomo è apparso subito nervoso e la spiegazione si è svelata all'interno del vano dove di solito si tiene la ruota di scorta. Lì, invece della gomma di riserva, c'era invece un panetto da 1100 grammi di polvere bianca. Dagli accertamenti è emerso che la sostanza in questione era cocaina, per un valore - se mai fosse stata immessa sul mercato - di 300mila euro. L’uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di ingente quantitativo di sostanza stupefacente ed è stato portato presso il carcere di Ivrea.



Dall’inizio dell’anno la Polizia Stradale di Novara Est ha eseguito vari sequestri di sostanza stupefacente, per oltre 50 chili, trasportata da vari corrieri in transito sull’autostrada A4 e destinata a consumatori presenti in Piemonte e Lombardia.