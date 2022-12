Nuove sedi per il Santorre di Santarosa e il Curie-Levi di Collegno, al via la ristrutturazione

Gli alunni del Santorre di Santarosa verranno spostati in via Moretta, dove c'è la succursale del Bosso-Monti. Nella sede del liceo linguistico ed economico/sociale sono previsti interventi antisismici e la struttura verrà tutta imbragata con il ferro. A metà novembre ha preso il via il cantiere per la ristrutturazione di Villa 6 nel Parco della Certosa di Collegno, che consentirà al Curie-Levi di avere un nuovo edificio a disposizione e di lasciare i locali della scuola media Gramsci.