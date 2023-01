Al teatro San Paolo di Rivoli appuntamento all'insegna dell'allegria con "Sushi per 5"

Ancora un evento all’insegna della comicità quello proposto nelle serate di venerdi 13 e sabato 14 gennaio al Teatro San Paolo di Rivoli: sul palco lo spettacolo “SUSHI PER 5”, per la regia di MARCO MALERBA E MAURIZIO POGGIO. Tra gli attori segnaliamo ALESSANDRA MICOZZI, GLORIA RESTUCCIA, MAURIZIO POGGIO E MARCO MALERBA.

Una commedia brillante, piena di sorprese, che narra le vicissitudini di due coppie di amici dove si intrecciano tradimenti ed equivoci di ogni genere. Una scena doppia, come doppie sono le vite dei singoli personaggi che vivono i loro ménage cercando di nascondersi i reciproci inganni.

Una moglie invita il marito a fare esercizio fisico. L' uomo accetta ben volentieri ma, in realtà, il tempo ufficialmente passato a correre nel parco lo trascorre in compagnia dell'amante nell'appartamento di un amico compiacente. Quest'ultimo è ben lieto di rendersi disponibile perché a sua volta se la fa con la moglie di lui a costo di folli corse in bicicletta. La situazione però, precipita quando la consorte dell'amico torna improvvisamente a casa.