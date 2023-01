Alpignano aspetta la Befana: la pro loco prepara un programma di giochi e acrobati

La Pro Loco di Alpignano, in collaborazione con il Comune di Alpignano , ha ideato un ricco programma per le feste di Natale che ha scandito queste ultime settimane dell’anno 2022.

Per concludere il periodo delle festività, il giorno 6 gennaio verrà proposto un pomeriggio dedicato alla festa della befana e alla premiazione del concorso presepi con inizio intorno alle ore 16.30 al Palazzetto dello Sport di via Migliarone ad Alpignano, un evento della Pro Loco per far divertire i bambini e le famiglie e per augurare ai cittadini Buona Befana con uno spettacolo circense di alto livello.