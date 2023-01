Camera, il 2023 "prosegue" con Doisneau e On The Verge

In questi giorni di festa Camera prosegue il suo programma con Robert Doisneau e On the Verge (Nel limite) , due percorsi espositivi che approfondiscono da un lato la poetica di uno dei più importanti maestri del Novecento, dall'altro lo sguardo fresco di giovani talenti da tutta Europa.

L'antologica di grande successo dedicata al leggendario autore francese sarà visitabile fino al 14 febbraio con oltre 130 fotografie, in un viaggio unico attraverso i vicoli della banlieue parigina, nel cuore di quel "teatro della strada" oggetto di molti suoi scatti iconici e indimenticabili. Catturando con l'obiettivo la vita quotidiana degli uomini, delle donne e dei bambini di Parigi, Robert Doisneau ha saputo raccontare con grande libertà espressiva le azioni e i gesti, i desideri e le emozioni di una società in trasformazione, restituendoci un ritratto sorprendente dell’umanità del Dopoguerra.

Prorogata al 14 febbraio, invece, On the Verge (Nel limite) è la mostra inaugurata in occasione del FUTURES Annual Event di novembre, composta da oltre 70 opere dei sette giovani fotografi europei selezionati nell'ambito del network Futures Photography. Indagando i grandi temi del nostro tempo, i progetti di Cian Burke, Mark Duffy, Pauline Hisbacq, Julia Klewaniec, Alice Pallot, Daniel Szalai e Ugo Woatzi raccontano storie personali e collettive sui conflitti, sulle lotte per l’uguaglianza di genere, sulla sostenibilità alimentare ed ecologica, sull’ascesa di populismi e nazionalismi nel continente europeo.