Anche Torino piange il Papa emerito: "Diciamo grazie al Signore per avercelo dato"

Mentre a Roma è un pellegrinaggio continuo di migliaia e migliaia di persone per rendere omaggio a Benedetto XVI, anche Torino piange il Papa emerito, scomparso sabato all'età di 95 anni, dopo una lunga malattia.

Il ricordo di mons. Repole

Mons. Roberto Repole ha officiato alla Consolata la messa in suffragio del predecessore di Francesco, una funzione carica di significati anche simbolici, in cui la figura di Benedetto XVI è stata celebrata e ricordata con grande affetto: "Ringraziamo il Signore per avercelo dato e per tutto quello che ha fatto per noi", ha esordito l'arcivescovo di Torino, che ha ricordato come il Papa emerito avesse sempre "condannato il relativismo. Il Papa è importante chiunque egli sia, per il servizio che svolge a favore della Chiesa e della collettività. Per questo, facciamo tesoro del suo magistero e del suo insegnamento", ha aggiunto mons. Repole. "Bisogna essere sempre al servizio degli altri e dei fratelli, anche quando siamo condizionati dalla malattia, come ha fatto Benedetto XVI".

La visita a Torino e alla Sindone

Poi l'arcivescovo di Torino, durante l'invocazione al Signore, ha chiesto "di regalare al Papa emerito la ricompensa promessa (la vita eterna, ndr) al momento di lasciare questa terra". Durante l'omelia, citando Giovanni, mons. Repole ha ricordato come il Papa emerito non abbia "mai cessato di camminare al fianco di Dio, nel magistero della sua conoscenza, per diventare sempre più simile a lui". Quindi, dopo aver sottolineato come fu attento nel tenere il contatto e i rapporti con tutte le varie culture, viene ricordato il viaggio a Torino di Benedetto XVI "per una visita all'icona della Sindone, di cui ricordò il valore e l'importanza assoluta".

"Che il Vangelo della sofferenza possa offrire motivi di speranza a chi è debilitato dalla malattia, come lo era stato Benedetto XVI nel tratto finale della sua esistenza. Concedigli ora di allietarsi nella compagnia dei santi", ha concluso mons, Repole.