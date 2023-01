Dal 9 gennaio potenziato il collegamento tra Moncalieri e la metro: linea 81 in funzione fino a mezzanotte

A partire da lunedì 9 gennaio la linea 81, che collega la Città di Moncalieri con Torino in particolare con la stazione d’interscambio Bengasi della Metropolitana, sarà potenziata: l’orario di servizio della linea bus, che oggi termina alle 21, sarà prolungato in tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato, sino alle 24 con partenze dai capolinea ogni 30 minuti.

Si tratta di un’intesa importante raggiunta tra il Comune di Moncalieri, l’Agenzia Mobilità Piemontese e GTT che consente di soddisfare una domanda di mobilità crescente, in un bacino metropolitano di quasi 60.000 abitanti e di sfruttare sino al termine dell’orario dell’esercizio metro l’interscambio veloce per il centro città dalla stazione “Bengasi”.

La linea 81 che collega i capilinea di Moncalieri in Via delle Primule e di Torino in Corso Maroncelli, attraversa tutto il centro di Moncalieri, prosegue in Torino per Corso Trieste, Via Pastrengo, Via Sestriere fino a Piazza Bengasi.