In Circoscrizione 5 troppe strutture abbandonate: “Il Comune faccia qualcosa, noi non abbiamo strumenti e finanze”

Dare nuova vita agli edifici abbandonati, per valorizzare il territorio e salvaguardare la sicurezza è il decoro delle aree abbandonate. E’ questo lo spirito dell’interpellanza articolo 45, rivolta al sindaco di Torino, che il Consiglio di Circoscrizione 5 ha approvato.



La richiesta è perentoria e parte da un edificio in pieno stato di abbandono in strada delle Ghiacciaie 54, a fianco del circolo del Martinetto e della Concessionaria MS Automobili: “Da diversi anni tale struttura versa in uno stato di completo degrado, senza mai nessun tentativo di riqualificazione dell'immobile”. “Chiediamo a sindaco e assessore competente se si è a conoscenza di questa struttura se si ha un idea di come rivalutarla e toglierla dall'attuale stato di degrado e, se come Circoscrizione 5, si possa essere utili a promuovere tale edificio per finalità utili per la cittadinanza”.



La questione è più complessa e non riguarda solo l’edificio di strada delle Ghiacciaie, ma i tanti edifici abbandonati in Circoscrizione 5. Alcuni, proprio di recente, sono stati occupati dagli anarchici, che in questa parte di territorio trovano terreno fertile, proprio a causa dei tanti edifici abbandonati al proprio destino.



“Come giunta della Circoscrizione 5 stiamo chiedendo all’amministrazione un censimento delle strutture sia pubbliche che private abbandonate”, spiega Enrico Crescimanno, presidente della Circoscrizione.



“Riteniamo doveroso e indispensabile che la Città intervenga dove la Circoscrizione non ha né strumenti né finanze per poter procedere ad una riqualificazione degli edifici in disuso; aspettiamo che il Comune si attivi per valorizzare il territorio in modo da salvaguardare la sicurezza e il decoro di queste aree abbandonate”, conclude Crescimanno.