Universiadi Torino 2025: gli studenti dell'Accademia Albertina disegnano le medaglie

Dopo l'accensione nel cortile del Rettorato in via Verdi della "fiaccola del Sapere", Torino fa un altro passo verso le Universiadi 2025. Gli studenti e le studentesse dell'Accademia Albertina disegneranno l'immagine che verrà impressa sulle medaglie d'oro, d'argento e bronzo dei World University Games Winter. L'effige prescelta verrà individuata tramite un concorso di idee aperto agli alunni della scuola di Progettazione Artistica per l'impresa, così come ad altre realtà.

Collaborazione anche con il Conservatorio

A presentare l'iniziativa la presidente dell'Accademia Albertina Paola Gribaudo, che nell'occasione ha mostrato le medaglie realizzate dal padre Enzo per le Universiadi del 1970. "È l'ennesima occasione - ha sottolineato il Direttore dell'Accademia Albertina Edoardo Di Mauro - per collaborare con Torino 2025: il connubio tra arte e sport é imprescindibile. Ci metteremo al lavoro subito, per essere pronti con anticipo, e fornire così un contributo sempre maggiore alla vita cittadina". Ma l'istituto artistico non sarà il solo del capoluogo ad essere coinvolto. Come ha spiegato Paolo Verri, "anche col Conservatorio svilupperemo una programmazione" per Torino World University Games Winter.

Dal 12 al 22 gennaio le Universiadi di Lake Placid sulla Rotonda Talucchi

Oltre al concorso, sulla facciata della Rotonda Talucchi nel cortile dell'Accademia Albertina, dal 12 al 22 gennaio, verranno proiettate le gare delle Universiadi di Lake Placid 2023. L'appuntamento è fissato tutti i giorni dalle 17 alle 18: il 22 gennaio è poi previsto un laboratorio artistico per famiglie e i bambini, che potranno provare a realizzare le medaglie.

