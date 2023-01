Wizz air "tradisce" Caselle: cambiano i piani da Bacau, da febbraio salta il collegamento con la Romania

Brutte notizie per la Torino che vola. Nelle scorse ore, infatti, la compagnia aerea ungherese Wizz Air ha comunicato alcuni cambiamenti nella sua base operativa di Bacau, in Romania. A darne notizia è lo stesso aeroporto "George Enescu" tramite i profili social: "secondo le informazioni fornite dai rappresentanti della compagnia aerea fino ad oggi - si legge in un post rilanciato anche da FlyTorino - a partire dal 1 febbraio 2023 sarà operata solo una parte delle destinazioni, tra cui Londra (Luton) e Milano (Malpensa): queste modifiche sono in corso, per motivi macroeconomici". A pesare, in particolare, sarebbero gli effetti del Covid. E se nel programma invernale 2022-2023 Wizz Air avrebbe dovuto operare 7 destinazioni da Bacau, tra cui proprio Torino (le altre sono Londra, Milano, Bruxelles, Liverpool, Bologna e Roma), dal prossimo mese resteranno solo la capitale britannica e il capoluogo lombardo.