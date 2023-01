Addio alla partigiana Gisella Giambone, aveva 92 anni

“Cara Gisella, quando leggerai queste righe il tuo papà non ci sarà più. Il tuo papà è stato condannato a morte per le sue idee di giustizia e di uguaglianza. Per me la vita è finita, per te incomincia. La vita vale di essere vissuta quando si ha un ideale, quando si vive onestamente, quando si ha l’ambizione di essere non solo utili a se stessi, ma a tutta l’umanità.”