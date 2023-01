"Comunità in linea", Moncalieri attiva il 'pronto soccorso sociale' per aiutare anziani e persone in difficoltà

Moncalieri attiva il 'pronto soccorso sociale' per aiutare anziani e persone in difficoltà

Il debutto è avvenuto nei giorni scorsi, una sperimentazione per un servizio che negli intendimenti vuole essere h24 per 365 giorni all'anno. Con il progetto "Comunità in linea" Moncalieri, insieme all'Unione dei Comuni (che comprende anche Trofarello e La Loggia) e a 150 mila euro arrivati dall'Europa in anticipo rispetto ai fondi Pnrr, scende in campo con un servizio di 'pronto intervento' contro la vulnerabilità sociale.

Pronto soccorso sociale attivo h24

L'intento è quello di creare una comunità attiva nei giorni di chiusura dei servizi sociali per mettere in rete, anzi in in linea, associazioni e parrocchie, oltre a forze dell’ordine ed enti del terzo settore, affinché nessuno si ritrovi da solo di fronte ad una emergenza. Si tratta di un numero verde che terrà insieme i partner, una sorta di 'centrale operativa' gestita dalla Cooperativa Frassati, forte di una lunga esperienza sul territorio in cui operano una cinquantina tra assistenti sociali, oss ed educatori.

A Moncalieri l’accesso al servizio sarà garantito da "una centrale operativa, dotata di apposito numero verde, a cui potranno rivolgersi i tre comuni, il Comando dei Carabinieri, la Polizia Locale, le Associazioni di Volontariato e gli Enti del Terzo Settore che operano sul territorio. Per Moncalieri si tratta di Croce Rossa italiana, delle Parrocchie e di Carità senza Frontiere", ha spiegato l'assessore alla Persona Silvia Di Crescenzo.

Di Crescenzo: "Aiuto per anziani soli o persone in difficoltà"

In concreto, questo servizio può dare una risposta ad un anziano solo a cui venga meno l'aiuto della badante, che magari è caduto in casa, che si ritrova di sera con la caldaia rotta o senza cibo, ma anche offrire una risposta a donne e bambini in fuga dalla violenza domestica. Questo anche fuori orario, “mettendo a regime le risposte possibili sul territorio”, ha aggiunto l’assessore Di Crescenzo.

“C’e il bisogno di avere riferimenti certi per leggere i bisogni e attivare le risposte. Si tratta di un passo in avanti importante per non lasciare indietro nessuno". Per una Comunità davvero in linea e pronta a rispondere ai bisogni delle persone in difficoltà.