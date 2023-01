“Re-Attori al lavoro”, individuati i 30 partecipanti al progetto lanciato dal Comune di Moncalieri

Entusiasti, curiosi, pronti a mettersi in gioco con ottimismo e speranza: così si presentano i 30 partecipanti al progetto “Re-Attori al lavoro”, un percorso di formazione che verrà realizzato con il patrocinio e il contributo della Città di Moncalieri.

Ad accogliere gli aspiranti candidati, l’amministrazione comunale, i formatori di Teatranza Artedrama, storica scuola di teatro moncalierese, insieme al servizio MoncalieriLavoro.

Formare e migliorare i disoccupati

Obiettivo del progetto, formare 30 disoccupati che desiderano migliorare le proprie capacità comunicative e vogliono esplorare il mondo delle professioni al fine di aumentare le possibilità di candidatura efficace nelle aziende. Il laboratorio teatrale prevede la suddivisione in due gruppi, che verranno coinvolti in due percorsi formativi alla scoperta dell’affascinante modo della comunicazione efficace, passando dai concetti di base: la parola, il gesto e l’improvvisazione.

Maria Grazia Cerra, attrice e formatrice dell’Associazione ArteDrama di Moncalieri, insieme ad Direttore artistico Maurizio Babuin, condurranno tutte le fasi della formazione, mettendo a disposizione la loro esperienza sul palco in un’ottica di candidatura in azienda.

La capacità di saper improvvisare

La parola per imparare a raccontare esperienze e competenze, il gesto cioè come comunichiamo con il nostro corpo, e infine, l'improvvisazione per imparare a gestire situazioni imprevedibili. “Il progetto Re-Attori al lavoro coniuga l’aspetto della socialità, dello stare insieme e conoscersi, con l’aspetto della professionalità – afferma Silvia Di Crescenzo, Assessore alla Persona e al Lavoro - il percorso, condotto da professionisti della comunicazione, consentirà di acquisire tecniche utili durante un colloquio di lavoro, maggiore sicurezza in se stessi e occasioni di socializzazione”.

La tecnica dello storytelling

Il progetto continuerà con una successiva attività di “training on the job” cioè un’esperienza osservativa in settori lavorativi specifici per analizzare e rielaborare competenze e abilità richieste dal mercato del lavoro. Sarà anche l’occasione per attivare preziosi contatti nel mondo del lavoro ampliando la propria rete di conoscenze. Verrà sperimentata anche la tecnica dello “storytelling” che consiste nel raccontare le proprie esperienze attraverso un video.

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 gennaio, alle ore 17, a palazzo comunale, l’accoglienza dell’amministrazione di Moncalieri a tutti i partecipanti per l’avvio di questa nuova esperienza.