Borgo Filadelfia in lutto: il quartiere piange Stefano Gallo, dello storico colorificio

Borgo Filadelfia piange Stefano Gallo, titolare dello storico colorificio "La Bottega del Colore" che si trova in via Madonna delle Rose, quasi all'angolo con la trafficata via Tunisi. Il cordoglio si sta diffondendo in queste ore tramite i social, dove la notizia - moderno passaparola - si è presto diffusa generando vicinanza alla famiglia, molto conosciuta nella zona: tantissime le persone che hanno voluto dedicare (soprattutto sulla pagina social di piazza Galiberti) un ricordo e un abbraccio alla moglie Sabrina e ai figli Marco e Valeria.



Una sola vetrina, collocata tra un negozio di arredamenti e un parrucchiere, ma tutti coloro che abitano nel quartiere conoscono questa attività e sono passati (almeno una volta) davanti a quella vetrina, entrando a cercare quel che serviva. In tanti hanno voluto ricordare la gentilezza e il ricordo dolce che ha lasciato nelle persone che lo hanno conosciuto.