Rifiuti, siringhe e cacche sui gradini: degrado negli ex bagni pubblici davanti al Comune

"In piazza Palazzo di Città una cloaca a cielo aperto". A parlare è il capogruppo della Lega in Circoscrizione 1 Federico Rolando, che torna a denunciare il degrado in cui versano gli ex bagni pubblici davanti al Comune di Torino.

Le scale, come si vede dalle immagini, sono molto sporche. Sui gradini sono presenti parecchi rifiuti di ogni genere, così come deiezioni canine e siringhe. "Gli effluvi che appestano l'aria - spiega l'esponente del Carroccio - si diffondono nella piazza, in cui non solo ha sede il municipio di Torino, ma anche due dehors".