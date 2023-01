Via Sidoli e via Ludovica: gli ingressi alle scuole restano "car free"

Resteranno pedonalizzati gli ingressi delle scuole Dogliotti di via Sidoli e la scuola dell'infanzia di via Ludovica, rispettivamente nel quartiere Lingotto e Gran Madre.

Le due aree diventate in via sperimentale "car free", ossia vietate al traffico, per renderle più sicure all'ingresso degli studenti, anziché tornare accessibili alle auto dal 31 gennaio, resteranno solo per i pedoni.

Una sperimentazione partita l'anno scorso durante della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile a settembre del 2022, quando l'Assessorato aveva chiesto alle Circoscrizioni, compresa la 8, di individuare alcune aree da trasformare ingressi scuole car free sul proprio territorio.

"Nelle nostre linee guida - spiega il presidente Massimiliano Miano - avevamo già individuato alcuni presidi, come appunto quello di via Sidoli, ovvero la scuola Dogliotti, la scuola Vittorino da Feltre, la scuola per l'infanzia di via Ludovica e l'Istituto Peyron-Re Umberto I di via Valenza". Di questi la città ha poi individuato la scuola via Sidoli e su proposta dell'assessorato anche la scuola per l'infanzia di via Lodovica.

"A settembre abbiamo avviato le due sperimentazioni - aggiunge Miano -. Due realtà che hanno funzionato molto bene, che hanno riscontrato buon gradimento sia da insegnanti sia genitori. Ora l'Assessorato ha chiesto un report di soddisfazione di queste pedonalizzazioni e dopo un incontro, abbiamo chiesto che i due ingressi alle due scuole diventassero pedonalizzati in modo definitivo".

Le due are dunque resteranno chiuse al traffico veicolare anche dopo la fine della sperimentazione.

"Dopo i primi disagi adesso la viabilità funziona bene" conferma il presidente della 8 che aggiunge: "Dopo questa prima sperimentazione, andremo avanti, perché abbiamo altri edifici scolastici da poter dedicare a ingressi car free. Insieme con l'assessorato e il coordinatore Alberto Loi Carta, individueremo altri istituti dove poter ampliare l’offerta".

Le altre pedonalizzazioni

Bocciata invece da genitori e residenti la pedonalizzazione davanti al Comprensivo Gobetti di via Romita. Con la sperimentazione era stato chiuso al transito il pezzo di strada davanti l’ingresso tra via G. Balla e via B. Panizza. La Circoscrizione 2 - a firma del Presidente Luca Rolandi e del coordinatore alla viabilità Alessandro Nucera - ha scritto all'assessore comunale alla viabilità Chiara Foglietta chiedendo "di sospendere la chiusura già dal 1 febbraio 2023, valutando nel contempo altre ipotesi future sul nostro territorio, già al vaglio degli uffici tecnici".

"Prima di pedonalizzare - replica Foglietta - facciamo sempre la verifica con le Circoscrizioni. Questa - come le altre - ci è stata indicata dalla 2 e sulla base di quello abbiamo proceduto". "In vista della scadenza ho ricevuto questa nuova indicazione dalla Circoscrizione. Sentirò tutti gli interlocutori per capire quali sono le problematiche sorte e decidere come procedere” conclude l'assessore