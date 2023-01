Intel e Italvolt, due fantasmi si aggirano per la provincia di Torino: "Rischiamo di perdere 10mila posti di lavoro"

Da una parte le sirene statunitensi, dall'altra le difficoltà in terra britannica. Il territorio di Torino e provincia osserva con una certa preoccupazioni due dinamiche che sono distanti soltanto come geografia, ma i cui effetti sono decisamente più vicini. La partita di Intel (e la minaccia Usa) A farsi portavoce di questi timori è la Fim Cisl, che individua in Intel e Italvolt le due partite che il tessuto produttivo nostrano rischia di perdere malamente. Nel primo caso, infatti (complice il forum di Davos) è emersa la possibilità che sui progetti di Intel possano influire i fondi messi in campo dal presidente Usa, Joe Biden: 360 miliardi di euro per la transizione ecologica e tecnologica che arriveranno direttamente alle aziende (a differenza del Pnrr). E così, se da un lato i vertici di Intel hanno confermato le intenzioni sul progetto da circa 80 miliardi di investimenti in Europa (con l'Italia e il Piemonte in corsa per quanto riguarda il packaging dei microchip), dall'altro il timore è che ci possano essere ripensamenti in un futuro più o meno immediato.





A rischio, quindi, ci sarebbero una commessa da circa 11 miliardi di euro e oltre 5.000 posti di lavoro, compreso l’indotto (ammesso che il duello tutto italiano non venga vinto dal Veneto, nel caso).

Gli scricchiolii nel mondo Gigafactory E poi c'è la partita gigafactory: da sempre tema sensibile da queste parti (brucia ancora la ferita della decisione di Stellantis di investire a Termoli, invece che a Mirafiori). Questa volta le notizie più preoccupanti sono legate al destino di Britishvolt, finita in amministrazione controllata: un destino sinistro che preoccupa "la sorella gemella svedese Italvolt a Scarmagno. Un investimento di una Gigafactory di batterie per l’auto nei terreni della ex Olivetti che dovrebbe occupare circa 4-5 mila addetti nel progetto iniziale, ma che ad oggi non ha visto alcun inizio. Se il progetto inglese è di fatto fallito, vi è il grande dubbio che quello italiano non parta neanche", dicono da Fim Cisl.