La rivincita delle auto usate: salgono i prezzi delle vetture di seconda mano, ma restano la scelta preferita

Comprare un'auto, di questi tempi, è un vero rebus. Trovare vetture nuove rischia di avere tempi di attesa biblici (anche mesi), ecco perché - anche in Piemonte - si sta risollevando il mercato dell'usato. Che, anche a fronte di un aumento dei prezzi di quasi il 25% nel corso del 2022, resta l'opzione prediletta da chi cerca una vettura. Oggi, chi cerca un'auto di seconda mano, spende in media fino a 18.460 euro.



Lo dicono le statistiche di Autoscout, che sull'altro piatto della bilancia sistemano il dato in calo delle compravendite complessive (-11.1%). Un dato leggermente peggiore rispetto alla media nazionale (-10,2%).

Auto usata non vuol dire però vecchia: la media delle auto in vendita nella regione è di 8,4 anni.